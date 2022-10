Milan, il coro di Kakà per esaltare Brahim: il 10 non segnava alla Juve dai tempi di Seedorf

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Siam venuti fin qui per vedere segnare Brahim". Questo il coro che San Siro ha dedicato a Brahim Diaz dopo il grande gol segnato contro la Juventus, un coro che in passato è stato dedicato a un'icona rossonera come Kakà. Un sabato speciale per lo spagnolo, portato in trionfo da Leao e autore del primo gol del numero 10 rossonero contro i bianconeri dal 2009, quando a segnare fu Seedorf. Sempre a San Siro. Sempre con Orsato ad arbitrare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.