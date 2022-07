Milan, il dietro le quinte della presentazione del nuovo Home Kit

Nella giornata di ieri il Milan, in collaborazione con Puma, ha presentato il nuovo Home Kit per la stagione 22/23: la divisa rossonera è già disponibile per l'acquisto, sia online che nei negozi fisici convenzionati.

L'account ufficiale del club ha pubblicato un video con il dietro le quinte dello shooting, con protagonisti, tra gli altri, Ibra, Tomori, Leao, Tonali, Diaz, Rebic, Longo e Bergamaschi.