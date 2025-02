Milan, il Feyenoord, ed una rimonta in Europa che manca dal 2007

vedi letture

Martedì sera a San Siro andrà in scena il ritorno dei playoff di Champions League tra Milan e Feyenoord. Il risutlato dell'andata (1-0 a favore degli olandesi) costringe la formazione di Sergio Conceiçao a rincorrere una qualificazione che alla vigilia sembrava essere piuttosto scontata.

La partita di Rotterdam ha confermato che nel calcio tutto è possibile, motivo per il quale sta adesso nel Milan rispettare i pronostici e passare il turno. Per farlo c'è bisogno di vincere almeno con 2 gol di scarto, rimontando di conseguenza lo svantaggio accumulato con la partita di andata.

Il Milan non riesce in quest'impresa addirittura dal 2007, quando in semifinale di Champions Leagua annientò il Manchester United per 3-0 dopo il 3-2 di Old Trafford. Da quel momento solo delusioni, soprattutto se nella partita di andata il Diavolo è uscito sconfitto. Basti pensare alla passata stagione, quarti di finale di Europa League. Dopo lo 0-1 di Milano il Milan si giocava l'accesso alle semifinali contro la Roma allo stadio Olimpico, partita che però la formazione rossonera perse per 2-1 vedendosi così sfumare ogni sogno di gloria.

O ancora la stagione prima in semifinale di Champions League contro l'Inter (0-2/1-0), o nel 2017/18 in Europa League contro l'Arsenal (0-2/3-1). Insomma contro il Feyenoord il Milan giocherà anche per sfatare questo tabù.