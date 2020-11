A gennaio il Milan andrà alla ricerca di un difensore centrale. Anche perché potrebbe registrarsi un’uscita proprio in quel reparto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il futuro di Mateo Musacchio, attualmente fermo ai box per infortunio, è ancora da definire. Il suo contratto scade nel 2021 e non ci sono i presupposti per pensare a un rinnovo.