Milan, il Napoli è la seconda squadra che Pioli ha affrontato più volte in carriera da quando allena: il bilancio

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in carriera ha affrontato il Napoli per ben 31 volte. I partenopei – che il tecnico emiliano si ritroverà di fronte domenica sera – risultano essere la seconda squadra contro cui si è confrontato più volte in carriera, superati solo da Torino che è a quota 33. Il bilancio in questi 31 precedenti di Pioli contro il Napoli è in parità: 11 vittorie, 11 sconfitte e 9 pareggi.