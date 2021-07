Milan, il nuovo Away Kit per la stagione 2021/22 disponibile in pre-order

Una maglia nuova, speciale, tutta da scoprire. A partire da oggi, su store.acmilan.com e presso i Casa Milan Store e Milan Mega Store, è disponibile in pre-order il nostro nuovo Away Kit per la stagione 2021/22. La maglia verrà poi svelata ufficialmente nei prossimi giorni, ma tramite il pre-order i tifosi rossoneri potranno riceverla a casa in una confezione esclusiva!