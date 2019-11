Milan, il partner di Romagnoli è un'incognita: Caldara, Musacchio o Duarte?

Non è uno dei momenti migliori quello che sta passando il Milan: poche occasioni in attacco e, soprattutto, tanti errori in difesa. Ora come ora il partner di Alessio Romagnoli è totalmente un'incognita: Caldara, Musacchio e Duarte sono i contendenti. Il favorito è sicuramente Mateo Musacchio, 9 presenze stagionali, ora fermo ai box dopo un'infortunio contro la SPAL. Al suo posto è subentrato Leo Daurte. Il difensore brasiliano ha giocato solo 5 partite. Nell'ultimo match, contro la Juve, ha fatto una buona prestazione, come tutta la squadra, anche se osservando la sua gara nel dettaglio possiamo osservare un dato negativo, ovvero lo 0% di duelli vinti. Ultimo, ma non per importanza, è Mattia Caldara. Il difensore ex Atalanta è appena uscito da un periodo negativo, pieno di infortuni. La sua condizione inizia a migliorare e lo dimostrano i 45 minuti giocati con la Primavera di mister Giunti. Ora il classe '94 vuole giocarsela per un posto da titolare, affianco al capitano rossonero, con i suoi due compagni di reparto.