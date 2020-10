Un'altra settimana (almeno) in testa alla classifica del campionato. Come evienzia La Gazzetta dello Sport, dopo la frenata del Sassuolo di venerdì (3-3 con il Torino) e lo scivolone di ieri dell’Atalanta (1-3 contro la Samp), domani sera il Milan chiuderà la quinta giornata ancora al comando della Serie A, a prescindere dal risultato con la Roma. E ancora in solitaria.