Milan, il racconto della giornata: Charles De Ketelaere verso la prima da titolare, altra sconfitta per la Primavera

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito le notizie della giornata appena conclusa:

16.38 - Milan-Bologna verso il sold out

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it dopo l'esordio contro l'Udinese di due settimane fa si va verso un nuovo sold out domani sera a San Siro in vista della sfida contro il Bologna, la seconda in casa per i rossoneri Campioni di Italia. Allo stadio sono attesi circa 70.000 spettatori. I tifosi emiliani saranno circa 500.

20.00 - Prove di formazione verso il Bologna

I rossoneri vogliono tornare subito alla vittoria dopo il pareggio contro l'Atalanta e, per farlo, Stefano Pioli affiderà le chiavi della sua formazione al gioiello del calciomercato estivo: Charles De Ketelaere; il classe 2001 belga si sistemerà al centro della trequarti, affiancato da Leao a sinistra e da Messias a destra, a supporto dell'unica punta, che tornerà ad essere Giroud dopo la doppia partita giocata da Rebic. Per il resto tutti confermati: Maignan in porta, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer in mediana.

20.10 - Altra sconfitta per la Primavera

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan di mister Ignazio Abate e seconda sconfitta sempre nel segno di errori individuali. Dopo aver pareggiato i conti all’ottantottesimo, rispendo al vantaggio Samp in apertura di secondo tempo, Pseftis regala il gol vittoria alla squadra di casa, sbagliando totalmente i tempi dell'uscita e offrendo la possibilità a Ntanda di segnare a porta vuota. L'allenatore rossonero, ora, dovrà prendere delle decisioni importanti per evitare problemi di questo tipo in futuro.