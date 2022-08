Milan, il racconto della giornata: preso Thiaw dallo Schalke, vittoria contro il Bologna

MilanNews.it

Di seguito le notizie della giornata appena conclusa:

11.16 - C'è Gomes per il centrocampo

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Joao Gomes del Flamengo è uno dei principali profili che vengono monitorati in queste ore dal Milan. Parametri economici rientrano nelle sfere milaniste. Flamengo aperto a una discussione rapida. Gli altri profili per il centrocampo, Onyedika, Onana e Vranckx sono quasi sfumati.

22.37 - Milan-Bologna 2-0

Dopo il pareggio con l'Atalanta, il Milan inizia il suo tour de force con una vittoria con il Bologna. I rossoneri aprono il match nel primo tempo con un gol di Leao, il suo primo stagionale, su assist di Charles De Ketelaere, all'esordio da titolare. Nella ripresa il Milan chiude i conti con un eurogol di Giroud su assist di Rafa Leao.

22.45 - Milan, fatta per Thiaw

Malick Thiaw è ad un passo dal Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Calcio - L'originale, il difensore di proprietà dello Schalke 04 nella giornata di domani sarà a Milano per poi sostenere le visite mediche direttamente lunedì. Il classe 2001, in piena linea con quella che è la filosofia della società, si trasferirà in Italia a titolo definitivo per cinque o sei milioni di euro.

23.28 - Proposto Pablo Maia

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nelle scorse ore è stato proposto al Milan Pablo Maia, centrocampista brasiliano classe 2002 del San Paolo. Valutazioni in corso da parte del club di Via Aldo Rossi, che ricevono proposte di giocatori da molti intermediari e agenti. I rossoneri, comunque, osservano sempre più profili per il centrocampo.