Milan, il racconto delle sedute di allenamento da remoto

Come ogni settimana il Milan ha rilasciato il bollettino settimanale riguardante le iniziative rossonere. Questo il racconto degli allenamenti da remoto:

I giocatori sono impegnati sei giorni su sette in sedute di allenamento, lavoro aerobico di circa un'ora che ciascun atleta può svolgere in base alle proprie possibilità logistiche. Tutti i giorni, a parte la domenica, l'attività della squadra viene suddivisa in tre o quattro gruppi di lavoro incentrati sull'equilibrio, la forza e la resistenza attraverso circuiti praparati dai preparatori. Tutte le sedute di allenamento, fatte attraverso collegamenti video, sono seguite dai fisioterapisti, dai preparatori, dallo staff tecnico e da Mister Pioli.

Tutte le strutture operative del Club, al momento in regime di "smart working", sono attive e pronte ad applicare le direttive delle autorità, nel caso fosse prefigurabile entrare in una fase due che presupponga la riattivazione di alcune aree. Il Club continua a seguire e partecipare ai tavoli di aggiornamento e condivisione legati all'emergenza e agli sviluppi della pandemia che si tengono presso le istituzioni sportive internazionali e nazionali.