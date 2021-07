Milan, il rinnovo di Kessie è una delle operazioni più attese

Durante la presentazione del calendario di Serie A, il responsabile dell'area tecnica del Milan, Paolo Maldini, ha parlato dell’importante rinnovo di Franck Kessie. Come sottolinea il Corriere dello Sport, è una delle operazioni più attese di tutto il calciomercato dopo l’addio di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero. "Nel futuro ci sarà Kessie? Certo. Poi per il rinnovo ci stiamo lavorando", ha affermato il dirigente rossonero.