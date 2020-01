Milan, il ritorno di Ibra ha dato una scossa al botteghino: già venduti 50 mila biglietti per l'Udinese

I tifosi milanisti, nonostante una prima parte di stagione molto deludente del Milan, non hanno mai abbandonato la squadra, ma il ritorno in rossonero di Ibrahimovic ha certamente dopo una scossa al botteghino: 30 mila spettatori per un ottavo di Coppa Italia non si vedevano da tempo e per il match di domenica alle 12.30 contro l'Udinese, nella quale lo svedese dovrebbe partire titolare per la prima volta a San Siro, sono già stati venduti 50 mila biglietti. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.