Milan, il ritorno di Ibrahimovic e le reazioni da tutto il mondo

"Ibrahimović fùhlt sich zu Hause", significa Ibrahimović al Milan si sente come a casa sua. È il titolo della Frankfurter Allgemeine Zeitung il giorno dopo la conferenza stampa di Zlatan a Casa Milan. Un titolo editato dal quotidiano tedesco fondato nel 1949 e divenuto nei decenni un punto di riferimento per uomini d'affari e intellettuali, dopo che per una settimana tutte le più prestigiose testate mondiali si sono occupate del trasferimento di Ibra da Los Angeles a Milanello.



Già sabato 28 dicembre, sulle pagine de L'Equipe, si poteva leggere "Zlatan à la sauce milanaise", ma anche su quelle spagnole di AS e Marca, Sport e Mundo Deportivo ("El Milan hace official el regresso de Ibrahimović"), così come sulla Suddeutsche Zeitung ("Ibrahimović zu Milan").



Persino il mitico quotidiano delle rivelazioni sul Vietnam e sul caso Watergate, proprio lui, il Washington Post che è stato di Ben Bradlee, domenica 29 dicembre si è occupato di Ibra: "Veteran striker Zlatan Ibrahimović is returning to AC Milan", citando il ritorno dopo la sua partenza verso Parigi del 2012. Quel giorno anche AS ("Ibra es del Milan, Vuelvo a una ciudad que adoro") ha voluto mettere in evidenza il rapporto del campione svedese con Milano.



Dopo la conferenza stampa che ha aperto il 2020 mediatico con Boban, Ibra, Maldini e Massara a Casa Milan, altra raffica di titoli esteri. Come quello de L'Equipe: "Marathon Zlatan", sui tempi vorticosi con cui Zlatan è arrivato, ha fatto le visite, la presentazione e anche gol a Milanello. Per non parlare di AS: "Locura en Milàn". Facile facile la traduzione: tutti pazzi per Ibra.