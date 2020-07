Milan, il ritorno in Europa è certo. Ibra verso l'infinito...e oltre?

Succede veramente di tutto nei 90 minuti giocati al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Non solo in campo, con il Milan di Pioli che coglie la settima vittoria (e due pareggi) in nove match dal termine del lockdown e ipoteca la qualificazione in Europa League almeno partendo dai preliminari. La vera notizia di serata, infatti, proviene dall'esterno del terreno di gioco. Mentre Zlatan Ibrahimovic segnava la prima doppietta dal suo ritorno in rossonero, in contemporanea hanno iniziato a circolare voci dalla Germania sempre più insistenti, poi confermate, dell'accordo saltato tra Rangnick e il club di via Aldo Rossi. Al termine della gara, poi, il comunicato ufficiale del Milan che ha sancito il prolungamento fino al 2022 con Pioli. Tornando al campo, Calhanoglu si è confermato in grande forma, entrando in tutti i gol con due splendidi assist per Ibra, ma anche causando il rigore concesso al Sassuolo con il VAR per il solito tocco di mano involontario, ma punibile. Gigio Donnarumma ha festeggiato le 200 presenze con il Milan senza aver mai dovuto compiere praticamente nemmeno una parata, terminando la gara con la fascia di capitano al braccio a causa dell'infortunio occorso a Romagnoli (stagione finita per lui). A voler trovare il pelo nell'uovo, il Diavolo avrebbe dovuto chiudere la partita nel secondo tempo, viste le tante occasioni avute in superiorità numerica. Chiusura ancora su Zlatan, la sua reazione nel post partita dopo essere venuto a conoscenza del rinnovo di Pioli, apre nuovi scenari anche sul futuro dello svedese al Milan. Che Ibra sia infinito è stato ampiamente dimostrato a 38 anni. Citando il motto di Buzz Lightyear (personaggio del film animato Toy Story), a questo punto non è da escludere che la storia di Zlatan a Milano continui "verso l'infinito...e oltre".