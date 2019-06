Nella giornata di ieri, Riccardo Montolivo ha pubblicato sui social un lungo post per salutare il Milan visto che il 30 giugno scadrà il suo contratto che il club rossonero ha deciso di non rinnovare: si tratta di un messaggio malinconico e amaro, dal quale emerge tutta la rabbia e l'orgoglio dell'ex capitano milanista che in questa stagione non ha giocato nemmeno un minuto.