Milan, il sondaggio per i tifosi rossoneri sul nuovo stadio

Il Milan ha inviato un mail ai suoi tifosi con un sondaggio sul nuovo stadio del club rossonero. Ecco il testo della mail: "Gentile Milanista, vogliamo mantenere un costante dialogo con gli appartenenti alla famiglia rossonera, soprattutto con chi, come te, ci segue e sostiene. Certamente sei a conoscenza del progetto per il nuovo stadio: una priorità per il Milan nel percorso di crescita per tornare ai vertici del calcio internazionale e con l'obiettivo di regalare a tutti i tifosi il miglior stadio del mondo. Proprio per finalizzare il progetto, ci teniamo a sapere le tue opinioni. Puoi partecipare al breve sondaggio della durata circa di 10 – 15 min che trovi qui.