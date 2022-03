Milan, il vento su 9 99 per puntare al 100. La formazione anti Cagliari

© foto di DANIELE MASCOLO

Il vento della classifica da sfruttare. Il vento dei sogni da soffiare. Il vento delle rivali da domanre. Il vento dell'Unipol Domus da gestire. Il Milan, contro il Cagliari, deve giocare con i venti che, in un modo o nell'altro, animeranno la contesa in Sardegna e la lotta Scudetto. Non si può far travolgere, ma bisogna avere la personalità per domarli e renderli favorevoli.

D'altronde, ai rossoneri serve una bella spinta. Alla fine del campionato mancano 9 partite e Giroud e compagni sono realmente in testa alla classifica con 63 punti, ma domani scenderanno in campo dopo Napoli (vs Udinese, h 15) e Inter (vs Fiorentina, h 18), con l'ambizione di mettere a favore di vento gran parte delle gare che rimangono. "Siamo a 98, ora dobbiamo fare 99 e 100": così Pioli in conferenza stampa. E Cagliari sarà solo la prima dei nove 99 che attendono il Milan: bisognerà soffiare forte per metterli in scia e puntare a quel 100, colorato di tricolore.

La probabile formazione

Per farlo, Pioli scenderà in campo a Cagliari con l'11 migliore possibile, considerando l'assenza per infortunio di Kjaer e le condizioni non perfette di Dìaz e Tonali (entrambi sono comunque partiti con la squadra). In porta Maignan, difesa con Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez; in mediana Bennacer e Kessie con Diaz, in ballottaggio con Krunic, trequartista titolare. Davanti dubbio tra Ibrahimovic e Giroud, con il francese favorito. Sicuri Leao e Messias.