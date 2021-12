Milan, il Verona ha deciso: Barak non si muoverà a gennaio

Il Verona ha preso la sua decisione: Antonin Barak, accostato in questi giorni spesso anche al Milan, non si muoverà a gennaio, ma resterà in gialloblù almeno fino al termine di questa stagione. A riferirlo è il Corriere di Verona che spiega che comunque al momento non sono arrivate sul tavolo dei dirigenti dell'Hellas delle offerte concrete per il centrocampista ceco.