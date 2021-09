Milan, impressionante il salto di qualità di Tonali negli ultimi mesi

Dopo una prima annata con parecchie difficoltà, Sandro Tonali ha iniziato la nuova stagione alla grandissima: come riferisce Tuttosport in edicola stamattina, è impressionante il salto di qualità che giovane centrocampista rossonero ha fatto in questi ultimi mesi. L'ex Brescia, preso questa estate a titolo definitivo dal Diavolo, ha dominato ieri in mezzo al campo contro la Lazio.