Milan in campo a pranzo contro il Sassuolo: info e dettagli

Il Milan scenderà oggi alle 12:30 in campo contro il Sassuolo, nella sfida valida per la 20esima giornata di Serie A; i rossoneri sono momentaneamente terzi in classifica con 38 punti e vengono da 5 partite senza vittoria, così come il Sassuolo, che però è quartultimo con 17 punti.

Arbitrerà il match Giua della Sezione AIA di Olbia. Assistenti sono stati designati il Sig. Rossi L. di Rovigo e il Sig. Perrotti di Campobasso. Quarto Ufficiale il Sig. Marchetti. Sono stati designati in qualità di assistenti VAR il Sig. Banti e AVAR il Sig. Dionisi.

Milan-Sassuolo sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su DAZN e Sky Sport e in live testuale su MilanNews.it.