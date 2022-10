Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Olivier Giroud, in gol nel match d'andata contro la Dinamo, vanta 19 reti segnate in carriera in Champions League. Di queste, ben 14 sono arrivate in trasferta, il 74%: nella storia della competizione soltanto il tedesco Timo Werner ha una percentuale più alta, considerando i giocatori che hanno realizzato almeno 15 gol.