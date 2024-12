Milan in emergenza. Fonseca valuta due soluzioni per l'attacco

Domani sera il Milan approccerà alla sfida del Bentegodi contro il Verona non senza qualche difficoltà, ed assenza. Sono infatti 7 i giocatori indisponibili, fra i quali Christian Pulisic. Come in occasione della sfida contro il Genoa, Paulo Fonseca dovrà reinventare un po' la sua formazione titolare, soprattutto per quanto concerne il discorso relativo all'attacco.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, a fronte delle assenze di Pulisic, Musah e Loftus-Cheek, alle quali si aggiungono anche quelle di Jovic ed Okafor, l'allenatore lusitano ha gli uomini contati in avanti. Per questo motivo starebbe studiando due soluzioni in vista della sfida contro il Verona: la prima prevederebbe un nuovo impiego dal primo minuto del classe 2007 Mattia Liberali, mentre la seconda vede lo schieramento della doppia punta, un po' come successo nel derby, con Abraham al momento favorito su Camarda.