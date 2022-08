Milan, in miglioramento Messias dopo il trauma distorsivo alla caviglia

MilanNews.it

Oltre a Sandro Tonali, anche Junior Messias ha avuto un problema fisico nell'amichevole di sabato sul campo del Vicenza: il brasiliano ha infatti riportato un trauma distorsivo alla caviglia, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento e dunque non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua presenza in campo contro l'Udinese. Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina.