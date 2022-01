Milan, iniziativa benefica da parte di Giroud per aiutare i bambini cardiopatici

Il Monaco Collectif Humanitaire ha voluto ringraziare Olivier Giroud per essere stato partecipe di un’iniziativa benefica in favore dei bambini cardiopatici dei paesi in via di sviluppo. Sulla loro pagina Facebook hanno scritto: “Grazie al nostro Ambasciatore Olivier Giroud per il suo sostegno e sponsor dell'iniziativa di solidarietà del Sig. Pascal Camia, olimpionico, primo monegasco a completare le 6 "World Marathon Majors" (Boston, Chicago, New York, Berlino, Londra e Tokio). Presentando la sua "Medaglia a sei stelle" a Sua Altezza il Principe Sovrano, 42.195 euro (un cenno ai chilometri percorsi durante una maratona) vengono devoluti al Monaco Collectif Humanitaire per operare i bambini cardiopatici dei paesi in via di sviluppo”.