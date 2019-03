Milan-Inter: il nuovo stadio avrà una capienza intorno ai 60 mila posti e servizi all’avanguardia

Milan e Inter hanno in progetto di costruire un nuovo stadio di fianco a San Siro: come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il nuovo impianto che hanno in mente i due club milanesi avrà una capienza intorno ai 60 mila posti e avrà servizi all’avanguardia che avvicinino il concetto di tifoso a quello di cliente, come succede all’estero.