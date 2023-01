Milan-Inter, le statistiche del match di Supercoppa

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Milan vs Inter del 18.01.2023 - Statistiche prepartita

STATISTICHE SULLE PARTITE

La Supercoppa Italiana è il primo trofeo nazionale che si assegna, ed in questa stagione la partita si disputa in Arabia Saudita, a Riyadh. Il Milan, in qualità di Campione d'Italia in carica, affronta l'Inter, vincitrice della scorsa edizione della Coppa Italia. Sarà una partita fondamentale, anche solo per il fatto che è una finale, e che chi vince solleva un trofeo importante al cielo, ma essendo un derby è estremamente importante imporsi, e dimostrare ancora una volta chi è più forte, a Milano come in Italia.

Si giocherà il 18 gennaio, sarà la 19ma volta in questa data. Finora 10 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Non ci sono precedenti in Supercoppa Italiana in questa data, e non ci sono precedenti con l'Inter. L'ultima volta che il Milan giocò il 18 gennaio fu una vittoria esterna per 2-0 a Cagliari, con doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

L'ultima sconfitta risale alla stagione 2014-15, quando all'Atalanta bastò un gol di Denis per espugnare San Siro. Nel 2012 ci vollero i supplementari per decidere la sfida di Coppa Italia contro il Novara, 2-1 con reti di El Shaarawy e Pato per il Milan, e Radovanovic per il Novara.

Il Milan e la Supercoppa Italiana hanno una storia positiva, che per molti anni ha visto i rossoneri in testa nell'Albo d'Oro. I nove scudetti della Juventus hanno permesso ai bianconeri di partecipare a così tante edizioni della Supercoppa che ora comandano con 9 trofei, contro i 7 del Milan. L'Inter è la terza compagine nell'Albo d'Oro, con 6 trionfi, l'ultimo dei quali nella scorsa stagione, proprio contro la Juventus, per 2-1 al 120' con un gol di Sanchez. La Juventus ha preso parte a tutte e 10 le ultime edizioni, vincendone però solo la metà.

I rossoneri non partecipano alla Supercoppa dal 2018, giocata il 16/01/2019, vinse la Juventus per 1-0 con gol di Cristiano Ronaldo al 61'. Il 23/12/2016, la sfida fu sempre tra Milan e Juve, ma l'epilogo fu favorevole ai rigori ai ragazzi allenati allora da Montella, per quello che è l'ultimo trofeo dell'era Berlusconi. Le reti furono di Chiellini per la Juventus e di Bonaventura per il Milan. Ai rigori il Milan partì male con un rigore sbagliato da Lapadula, ma poi gli errori di Mandzukic e Dybala permisero ai rossoneri di vincere con rigore decisivo di Pasalic.

L'ultima finale che non vede coinvolta la Juventus è quella della stagione 2011-12, e fu proprio il Derby milanese.

Si giocò in Cina, e il Milan si presentava da Campione d'Italia anche in quell'occasione. Vinsero i ragazzi di Allegri per 2-1, ma fu l'Inter ad andare in vantaggio, con Sneijder. Nel secondo tempo Ibrahimovic e Boateng ribaltarono la situazione e il Milan trionfò. Nel 2004 il Milan allenato da Ancelotti distrusse la Lazio con una tripletta di Shevchenko. Nel 2003, negli Stati Uniti, il Milan perse ai rigori contro la Juventus, dopo un 1-1 in cui prima Pirlo al 107' e poi Trezeguet al 108' segnarono. Poi Brocchi sbagliò l'unico rigore non andato a segno. Per fortuna solo 70 giorni prima, il Milan aveva trionfato a Manchester contro la Juventus, sempre ai rigori, ma quella era Champions League.

Un trofeo a testa, ma che trofeo! Le altre finali vinte furono contro la Sampdoria per due volte, Torino e Parma. In mezzo anche due finali perse, contro Fiorentina e Parma.

In una finale di Supercoppa la vittoria più larga è stata il 3-0 alla Lazio nel 2004, mentre il Milan non ha mai perso con più di un gol di scarto: contro Fiorentina e Parma, rispettivamente nel 1996 e nel 1999, fu 2-1 per gli avversari, e il Parma ebbe bisogno dei supplementari, oltre allo 0-1 firmato CR7 del 2018-19.

Il Milan ha disputato undici finali di Supercoppa Italiana, con 7 vittorie e 4 sconfitte. Solo nell'ultimo precedente si registrò una espulsione, e la prese Franck Kessié contro la Juventus.

E' successo per due volte che il Milan fosse la prima squadra a subire gol, ma poi a vincere il trofeo: la prima nel 1989, il recentemente compianto Gianluca Vialli portava in vantaggio la Samp al 14', ma Rijkaard al 18' e poi Mannari al 72' e Van Basten su rigore al 90' fissarono il risultato sul 3-1, e la seconda volta nel derby cinese del 2011 citato prima.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Nove giocatori esordirono in una partita di Supercoppa Italiana: Papin nel 1992 (Milan vs Parma 2-1), Raducioiu nel 1993 (Milan vs Torino 1-0), Davids e Reiziger nel 1996 (Milan vs Fiorentina 1-2), Shevchenko nel 1999 (Milan vs Parma 1-2), Cafu nel 2003 (Juventus vs Milan 6-4 dr), Crespo, Dhorasoo e Stam nel 2004 (Milan vs Lazio 3-0).

Solo un giocatore giocò la sua ultima presenza in una partita di Supercoppa Italiana: Higuain nel 2019 (Juventus vs Milan 1-0).

Shevchenko con la tripletta alla Lazio fu l'unico marcatore multiplo della storia della Supercoppa Italiana per il Milan.

Per Stefano Pioli questa sarà la prima finale secca da quando è alla guida del Milan. Finora il suo palmares conta lo Scudetto 2021/22, e questa è un'occasione per aumentarlo.

Arbitrerà la sfida il signor Maresca di Napoli. Sarà la 13ma volta alla direzione dei rossoneri, e la prima volta in una partita che non sia di Serie A. Un precedente anche contro l'Inter, che non porta molto bene: era il 9 Febbraio 2020, e il Milan chiuse il primo tempo avanti per 2-0 con gol di Ibra e Rebic, ma nella ripresa Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku chiusero la sfida sul 4-2 per i nerazzurri. In generale 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. In questa stagione, Maresca ha arbitrato Atalanta vs Milan 1-1 alla seconda giornata di Serie A, partita che è rimasta nella memoria dei tifosi per un mancato rosso a Hateboer su Leao.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)