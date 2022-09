Milan-Inter, tutte le statistiche sul Derby della Madonnina

MilanNews.it

STATISTICHE SULLE PARTITE

Quinta giornata di Campionato ed è già derby. Dopo la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo terminata a reti inviolate, che se non altro ha permesso ai rossoneri di concludere una partita senza subire reti per la 14ma volta nel 2022 (i migliori nei top 5 campionati europei), i ragazzi di Pioli sono chiamati, davanti al loro pubblico, a fare loro la stracittadina.

Si giocherà il 3 settembre, sarà la decima volta che il Milan gioca in tale data. Finora 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima vittoria risale alla stagione 1988-89, quando il Milan vinse per 2-1 contro la Lazio in Coppa Italia (gol di Mannari e Cappellini). In Serie A solo 3 precedenti, una vittoria nel lontano 1961, un 3-0 al Catania (autorete di Corti, e gol di Radice e Cesare Maldini). L'ultimo precedente risale al 2007, quando il Milan, reduce dalla vittoria in Supercoppa Europea contro il Siviglia per 3-1, impattò in casa contro la Fiorentina: 1-1 il risultato finale, reti di Kakà su rigore nel primo tempo e Mutu per il pareggio viola nella ripresa.

La prossima partita contro l'Inter sarà la sfida n.244 in tutte le competizioni, la n.181 in Serie A e la n.91 in casa rossonera. Finora il bilancio delle 90 sfide giocate porta l'Inter in vantaggio con 35 vittorie contro i 29 successi rossoneri, 26 i pareggi. Complessivamente, una vittoria domenica porterebbe in parità il bilancio, visto che l'Inter comanda 87-86, con 70 pareggi.

Il primo derby in partite ufficiali della storia si giocò il 10/01/1909, e il Milan si impose 3-2 grazie alle reti di

Attilio Treré, Pietro Lana e Max Laich.

La vittoria con maggior scarto nella storia per il Milan risale invece alla Coppa Mauro del 1918, un torneo bellico ufficialmente riconosciuto negli anni della Prima Guerra Mondiale: finì 8-1 con una cinquina firmata Aldo Cevenini. Nei soli incontri di Serie A, invece, il Milan non ha mai vinto derby casalinghi con più di 3 gol di scarto: fu sempre 3-0 ed avvenne in 5 occasioni, l'ultima delle quali nel 2015-16 (gol di Alex, Bacca e Niang).

La sconfitta più pesante della storia dei derby interni risale al secondo derby di sempre, il 06/02/1910, in cui i nerazzurri ebbero la meglio per 5-0. In Serie A invece si arriva al 1973-74, quando l'Inter si impose per 5-1 sui rossoneri allora allenati da Cesare Maldini. Cesare ebbe modo, 27 anni dopo, di prendersi una bella rivincita l'11/05/2001, infliggendo un 6-0 in trasferta, ma questa è un'altra storia. Per ben tre volte il Milan riuscì a ribaltare una partita partendo da un parziale di primo tempo negativo: il 12/01/1919 il Milan ribaltò un 1-3 vincendo 4-3. Gli altri due precedenti sono molto più recenti: il 21/02/2004 il Milan, sotto per 2-0 a fine primo tempo, seppe ribaltare con le reti di Tomasson, Kakà e Seedorf. Il 06/08/2011 invece, in Supercoppa Italiana, Ibrahimovic e Boateng ribaltarono il vantaggio iniziale di Sneijder e il Milan di Allegri

conquistò il titolo.

In due occasioni fu invece l'Inter a ribaltare il risultato, sempre partendo da un fine primo tempo di 1-0 per il Milan: il 09/04/1933 l'Ambrosiana-Inter vinse 3-1, mentre nella Coppa Italia 1994-95 finì 2-1 (per il Milan segnò Lentini, per l'Inter Orlandini e Bergomi).

Nella scorsa stagione ci sono stati ben 4 derby, ovviamente due dei quali in casa, uno in Serie A (1-1, con gol di Calhanoglu su rigore per i nerazzurri e autorete di De Vrij pochi minuti dopo, a favore del Milan) e uno in Coppa Italia (0-0 nella semifinale di andata).

Cinque le espulsioni a giocatori del Milan contro otto di quelli dell'Inter nei derby casalinghi. L'ultima espulsione contro i rossoneri risale al 2011, quando Antonio Cassano in 2 minuti rimedìò un giallo per essersi tolto la maglia dopo aver siglato il 3-0 su rigore, e subito dopo fece un fallo nella trequarti avversaria.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

14 giocatori esordirono in un Milan vs Inter (o Milan vs Ambrosiana-Inter); tra di loro, citiamo Tito Cucchiaroni (21/10/1956), Walter Vecchi (18/02/1968), Klaas Jan Huntelaar (29/08/2009) e Theo Hernandez (21/09/2019).

Chiusero la loro esperienza in un Milan vs Inter (o Milan vs Ambrosiana-Inter) 10 giocatori, tra cui Johann

Madler ed Andrea Meschia (10/01/1909), Giorgio Braglia (03/07/1977), Johann Vogel (14/04/2006), Fernando Torres (23/11/2014).

Segnarono il loro primo gol rossonero in casa contro l'Inter 15 giocatori: Max Laich e Pietro Lana (10/01/1909), Paolo Silvestri (02/12/1934), Cinzio Scagliotti (12/02/1939), Riccardo Carapellese (20/10/1946), Mario David (25/01/1961), Romano Fogli (03/11/1968), Giorgio Biasiolo (08/11/1970), Giuseppe Sabadini (07/06/1972), Paolo Rossi (01/12/1985), Alessandro Costacurta (18/03/1990), Steinar Nilsen (08/01/1998), Jaap Stam (06/04/2005), Ronaldinho (28/09/2008), Tiemoué Bakayoko (17/03/2019).

Segnarono il loro ultimo gol rossonero ai nerazzurri in casa 13 giocatori: Max Laich (10/01/1909), Armando

Marini (03/03/1918), Cinzio Scagliotti (12/02/1939), Amedeo Degli Esposti (25/01/1942), Walter Del Medico (19/03/1944), Enrico Candiani (19/03/1950), Tito Cucchiaroni (15/06/1958), Pierino Prati (19/11/1972), Silvano Villa (07/12/1975), Giorgio Braglia (03/07/1977), Roberto Scarnecchia (26/06/1985),

Dejan Savicevic e Steinar Nilsen (08/01/1998), Tiemoué Bakayoko e Mateo Musacchio (17/03/2019).

Aldo Cevenini fu l'unico a segnare 5 gol in una partita all'Inter; José Altafini nel 5-3 del 12/11/1961 segnò una quaterna. Nessuna tripletta, e 9 invece le doppiette, tre di queste negli ultimi 20 anni, a firma Shevchenko, Pato e Suso.

Nono derby per Pioli alla guida del Milan, solo tre volte finora "in casa": una scontitta per 0-3 con doppietta di Martinez e rete di Lukaku, e i due pareggi 1-1 e 0-0 della scorsa stagione.

Sarà la nona sfida a Simone Inzaghi per Pioli allenatore rossonero: degli 8 precedenti, 4 con l'avversario alla guida della Lazio e 4 sulla panchina dell'Inter, bilancio in parità: 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Arbitrerà Chiffi di Padova. Sarà la decima volta alla guida del Milan, e sarà la seconda volta che si trova ad arbitrare un derby; tuttavia nel precedente non fu designato come arbitro ma come quarto uomo, e subentrò a Valeri che si infortunò a gara in corso. Questa stagione Chiffi incontra il Milan per la prima volta; nella scorsa stagione furono 5 le partite da lui dirette, tutte interne e tutte finite con la vittoria del Milan, contro Lazio, Roma, Sampdoria, Empoli e Genoa.

(di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)