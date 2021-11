Milan-Inter: vincere per andare a +10, mentre Pioli vuole superare Ancelotti.

Dopo le fatiche di Champions si ritorna in campo con la Serie A che regala l’emozione del derby tra Milan ed Inter. Tra campionato e coppe sarà la sfida 205 quella che andrà in scena a San Siro. Fin qui, considerando solo il campionato, 52 le vittorie dei rossoneri e 55 i pareggi, con il Milan che ha segnato all’Inter 221 reti nelle 174 sfide disputate. Da gennaio 2020 Milan ed Inter condividono in parità il numero dei punti realizzati: ben 155 in 70 partite che restituiscono l’impressionante media di 2.2 punti conquistati per match.



IL CAMMINO DEL MILAN

In campionato il Milan vive un momento magico all’insegna del numero 7: 7 come le vittorie consecutive nelle ultime 7 uscite, e primo posto - in condivisione con il Napoli - a 7 punti dai rivali nerazzurri. Lo sfortunato girone di Champions, però, non sta regalando le stesse emozioni, e con 1 punto conquistato nelle prime 4 giornate servirà la perfezione nelle prossime 2 per qualificarsi alla prossima fase. Con le 10 vittorie nelle prime 11 gare è il miglior avvio dei rossoneri nell’era dei 3 punti. La lunga striscia positiva da enorme autostima agli uomini di Pioli che adesso vuole superare Ancelotti: fin qui il record di vittorie consecutive in Serie A con il Milan è di Carlo Ancelotti che nella stagione 2006/2007 si è fermato ad una striscia di 9 incontri; con una vittoria nel derby Stefano Pioli arriverebbe ad 8 e dopo la sosta potrebbe tentare l’aggancio. Il Milan arriva a questa sfida con l’obiettivo di invertire l’andamento dei precedenti: 5 sconfitte negli ultimi 6 derby per i rossoneri. Secondo quanto riportato da Oddschecker, l’ultima volta che il Milan è riuscita a vincere entrambi i derby di andata e ritorno è nella stagione 2010/2011 con Max Allegri in panchina, stagione al termine della quale arrivò anche il 18esimo scudetto.



L’ANALISI DI ODDSCHECKER SUI BOOKMAKER

Osservando l’analisi fatta da Oddschecker sui bookmaker, l’Inter - nonostante sia sotto distante ben 7 punti – parte lo stesso favorita. Il successo del Milan, infatti, ha quote più alte e rappresentano in percentuale il 31% di possibilità di vittoria contro il 43% dell’Inter. Milan ed Inter sono oggi i due migliori attacchi della Serie A: 28 quelli dei nerazzurri e 25 quelli dei rossoneri, ed è per questo che è altissima la possibilità che entrambe vadano in gol: la probabilità è il 63%. Finora il Milan ha terminato con almeno 2 gol 6 degli ultimi 7 incontri, mentre l’Inter 14 degli ultimi 16. Alta, dunque, anche l’eventualità che l’incontro termini con più di 3 gol: stando alle quote questa possibilità si attesta intorno al 59%.

di Luca Paglia