Milan-Juve una (delle) partita Scudetto. Ed è solo la prima di una settimana infernale

Con il match di questa sera a San Siro contro la Juventus comincerà ufficialmente una settimana infernale per il Milan: alle 20:45 odierne i rossoneri di Pioli i bianconeri di Allegri per la nona giornata di Serie A per rispondere alle vittorie di ieri di Inter e Napoli, mercoledì alle 21:00 ci si giocherà a Parigi contro il PSG una gran fetta di qualificazione agli ottavi di Champions League e domenica alle 20:45, per la decima giornata di Serie A, si giocherà in trasferta al "Maradona" di Napoli.

Un trittico impressionante, oggettivamente, al quale, però, il Milan arriva con voglia di confermare - e in Champions di migliorare - quanto di buono mostrato, nelle prestazioni e nei risultati, dopo il derby, provando a dare un primo schiaffo ad una rivale come la Juventus: "Milan-Juve è una partita Scudetto, è la grande partita: noi - ha spiegato Pioli - siamo davanti e loro terzi. La lotta Scudetto è per quattro squadre. Non credo che Allegri si sia risentito delle mie previsioni, ma per un allenatore è un vantaggio preparare una partita a settimana; poi non è matematico che si possa vincere. Non è importante mandare la Juve a -7, ma è importante vincere per il nostro cammino, per la nostra fiducia e la nostra consapevolezza".Oltre ai lungodegenti Bennacer e Caldara, Pioli non avrà a disposizione Loftus-Cheek (che è guarito, ma sarà tenuto ancora a riposo), Chukwueze e Sportiello, infortunatosi nel match in cui avrebbe dovuto sostituire lo squalificato Maignan; in porta, dunque, ci sarà il terzo portiere 40enne Mirante. Davanti a lui, Calabria, Thiaw (in ballottaggio con Kjaer), Tomori e Florenzi, che giocherà al posto dello squalificato Theo Hernandez. Adli confermato mediano (Krunic è recuperato e va in panchina), Musah e Reijnders interni. Davanti il tridente Pulisic, Leao, Giroud.