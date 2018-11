Sul finire del primo tempo, l'arbitro Mazzoleni ha concesso un calcio di rigore al Milan per un fallo di mano di Benatia in area. Il direttore di gara non ha, tuttavia, estratto il cartellino giallo all'indirizzo del difensore bianconero per il contatto di mano. Il numero 4 della Juventus era già ammonito per un fallo commesso ai danni di Bakayoko.