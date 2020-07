Milan-Juventus, arbitra Guida: i precedenti dei rossoneri con l'arbitro di Torre Annunziata

Nella partita tra Juventus e Milan, la direzione della partita sarà affidata a Marco Guida arrivato alla sua 151' partita in Serie A. In particolare l'arbitro di Torre Annunziata, ha diretto per 22 volte i rossoneri in A con il Milan che ha registrato sette pareggi, sette sconfitte e otto successi con l'esperto arbitro italiano. La Juventus, invece, ha perso un solo precedente su 18 in Seroe A con l'arbitro di Torre Annunziata.