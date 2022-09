Milan-Juventus e Milan-Chelsea: San Siro sarà tutto esaurito

MilanNews.it

I prossimi due match casalinghi del Milan contro Juventus (campionato) e Chelsea (Champions League) si giocheranno in un San Siro tutto esaurito. Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che per la sfida contro i bianconeri non si trovano più biglietti già da diversi giorni, mentre per quella contro i Blues si va spediti verso il sold out (sono rimasti disponibili solo pochissimi settori).