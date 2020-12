Come riporta la redazione di Kickest, dalla stagione 2017/18, ovvero dal suo approdo a Milano, in rossonero, dall'Atalanta, Franck Kessiè ha saltato solamente 8 match in Serie A. Senza il centrocampista ivoriano, il Milan ha racimolato solo due vittorie, a fronte di due pareggi e ben quattro sconfitte (4/8, 50%).