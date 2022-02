Milan, Kessie tornerà titolare contro l'Udinese dopo due panchine di fila

Venerdì contro l'Udinese, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ismael Bennacer che è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Al fianco dell'inamovibile Sandro Tonali, ci sarà quindi Franck Kessie che tornerà titolare dopo due panchine di fila contro Sampdoria e Salernitana. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che psiega che l'ivoriano partirà dall'inizio anche nel successivo derby di Coppa Italia visto che in quell'occasione non ci sarà Tonali per squalifica.