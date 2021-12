Milan, Kjaer incide anche in fase di impostazione: i numeri

Forte in marcatura, bravo nel tenere la giusta posizione, sempre concentrato e sul pezzo. Simon Kjaer è uno dei migliori difensori della Serie A, ma il danese non se la cava bene solo in retroguardia. Lo dicono i numeri, le statistiche di questo campionato. Il centrale ha effettuato 456 passaggi (400 corti e 56 lunghi) con una precisione dell’88%. Insomma, Simon è un fattore anche in fase di possesso e impostazione.