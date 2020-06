Domenica pomeriggio a San Siro contro la Roma, Stefano Pioli dovrà fare a meno sia di Simon Kjaer che di Mateo Musacchio: il primo sarà out per il problema al ginocchio rimediato contro il Lecce, mentre il secondo è stato operato alla caviglia e dovrà restare ai box per quattro mesi. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera.