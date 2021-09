Milan, Krunic e Bakayoko dovrebbero tornare dopo la sosta

La sosta sarà molto importante per il recupero di Krunic e Bakayoko. Il bosniaco sta smaltendo l’infortunio al polpaccio subito in Nazionale, mentre il francese è alle prese con una soffusione al soleo. Come riporta Tuttosport, mister Pioli si augura di avere la squadra al completo dopo la pausa per le Nazionali quando sia il campionato che la Champions entreranno nel vivo.