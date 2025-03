Milan, l'attacco continua a non funzionare: quello rossonero è il nono della Serie A

Nonostante gli arrivi di Santiago Gimenez, Joao Felix e Riccardo Sottil nello scorso calciomercato invernale, l'attacco del Milan continua a non funzionare, dato che quello rossonero resta al momento il nono di tutta la Serie A con 39 reti all'aativo.

Se l'anno scorso la formazione di Stefano Pioli segnava a raffica (ha infatti concluso la stagione con 76 reti segnati, dietro solo all'Inter campione d'Italia), quella che è statao di Paulo Fonseca ed oggi è di Sergio Conceiçao si risparmia tantissimo. Escluse le goleade di inizio stagione contro Venezia e Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato, il Diavolo difficilmente è andato oltre i 2 gol in una partita. L'ultima volta lo scorso 26 gennaio in occasione della rocambolesca vittoria di San Siro contro il Parma per 3 a 2.