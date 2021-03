Milan, l'importanza di Calhanoglu per i rossoneri testimoniata dai numeri

Al di là dei primi mesi del 2021, caratterizzati da infortuni e dalla positività al Covid-19, che non lo hanno visto protagonista sugli stessi livelli della prima parte di stagione, l’importanza di Calhanoglu negli schemi rossoneri è chiara e evidente. A conferma di questa realtà arrivano anche gli inopinabili dati che recitano che la media gol del Milan con il turco in campo è di 2 reti a partita mentre senza di lui scende a 1.4. Al tempo stesso la presenza e l’assenza del 10 rossonero determina anche la percentuale dei successi del Milan: quando la squadra di Pioli ha potuto contare sul turco ha vinto il 67% delle partite mentre senza di lui il dato si abbassa al 60%. Al di là dell’importanza dei numeri, il ruolo di Calhanoglu all’interno delle manovre offensive rossonere è chiaro e esalta gli altri compagni di reparto. La sua presenza dal 1’ è ancora in dubbio ma di certo contro il Napoli il suo contributo, da titolare o da subentrato, sarà una risorsa importante per il Milan di Pioli.