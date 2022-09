Milan, l'MVP del mese di agosto è Ismael Bennacer

Fonte: acmilan.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha iniziato da dove aveva finito, Ismaël Bennacer. È il centrocampista algerino a vincere il primo premio stagionale di MVP del mese, per le partite relative ad agosto: quattro prestazioni di alto livello (331' in campo su un massimo di 360'), coronate ovviamente dal gol decisivo segnato a Bergamo, per il pareggio contro l'Atalanta, decisivo anche per la sua candidatura al premio mensile.

Lo scorso anno Isma era stato scelto dai tifosi rossoneri come MVP del mese per ben tre volte, a ottobre, marzo e aprile, una serie di riconoscimenti che ben testimoniano il suo ruolo nella straordinaria stagione vissuta dalla squadra di Pioli.

Se si dice che "chi ben comincia è a metà dell'opera", la stagione di Bennacer è certamente sulla strada giusta: in un reparto con tante novità, poter contare su un punto di riferimento come il numero 4 rossonero - spesso in tandem con Sandro Tonali - è molto importante per Stefano Pioli nel disegnare le gerarchie tattiche rossonere.

Bennacer ha avuto la meglio sugli altri rossoneri scelti come MVP delle altre partite di agosto: Mike Maignan per Sassuolo-Milan, Charles De Ketelaere per Milan-Bologna e Ante Rebić, grande protagonista di Milan-Udinese. Bravo Isma!