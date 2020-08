Milan, l'obiettivo di Pioli è avere in rosa quattro titolari per le due maglie davanti alla difesa

Franck Kessie e Ismael bennacer sono stati i due punti di riferimento della mediana rossonera, ma ovviamente non possono bastare solo loro due per la prossima stagione: per questo motivo, il Milan si sta muovendo sul mercato perchè l'obiettivo di Pioli è quello di avere in rosa quattro titolari per le due maglie davanti alla difesa nel 4-2-3-1. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.