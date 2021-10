Milan, l'ostacolo Juric e quel pensiero a Belotti

L’ostacolo Torino tiene in ansia il Milan di Pioli, più di quanto la classifica potrebbe ragionevolmente suggerire. L’esame Juric è complicato in relazione all’organizzazione tattica che il tecnico croato è riuscito a cucire su misura dell’organico che gli è stato faticosamente consegnato. E che sta fornendo riscontri in serie anche se non ancora legati alla continuità di risultati raggiunti. La trasferta di Milano palesa una relativa difficoltà nella scelta della formazione, retaggio delle tante indisposizioni che contraddistinguono il momento dei granata. Ansaldi sarà out con la possibilità di dare fiducia ad Ola Aina, mentre davanti resiste il dubbio tra Sanabria e Belotti. Il primo resta favorito, il secondo morde il freno dopo le parole di Juric che ha demandato alla prossima estate le chiacchiere relative alla sua possibile partenza. Nei vari incroci di questa sfida, attenzione anche al futuro del Gallo: il Milan ci sta pensando sul serio.