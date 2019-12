Per ritrovare un precedente in cui il Milan non abbia subito gol a Bergamo contro l'Atalanta bisogna tornare al 27 gennaio 2013, quando i rossoneri guidati da Allegri espugnarono l'Atleti Azzurri d'Italia per 1-0 grazie alla rete di Stephan El Shaarawy. Quella fu anche l'ultima stagione in cui i rossoneri si qualificarono in Champions League.