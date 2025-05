Milan, la contestazione fa il giro del mondo: ne hanno parlato anche Reuters ed il NY Times

La dura e forte contestazione dei tifosi del Milan che è andata in scena nella giornata di sabato, prima davanti alla sede del club e poi a San Siro in occasione dell'ultima gara di campionato contro il Monza ha fatto il giro del mondo. Ne hanno parlato anche il prestigioso New York Times, nell’interno The Athletic, e Reuters, che riportano la roboante contestazione dei tifosi del Diavolo contro la proprietà americana RedBird di Gerry Cardinale.