Anche a Verona il Milan avrà il supporto dei suoi tifosi: il settore ospiti del Bentegodi da 2800 posti sarà pieno, e presumibilmente a dare manforte ai supporters in trasferta ce ne saranno anche tanti che arrivano dai Milan club dei dintorni. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la fiducia in questo Milan c’è, ma ora servono i punti.