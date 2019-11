Milan, La Gazzetta dello Sport: "Pioli non ammette più errori"

La prestazione offerta contro la Lazio è stata la migliore stagionale a livello fisico e per il mister e il suo staff è un’ottima base per tentare l’ennesima ricostruzione. Ma la strada è ancora lunga, c’è moltissimo lavoro da fare e moltissimi errori da correggere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli è un allenatore-psicologo, un tecnico che punta moltissimo sull’aspetto umano e relazionale. Sicuramente chiederà di accelerare sugli aspetti positivi che oggi, anche se in minoranza, resistono. La condizione fisica ritrovata ha permesso un’intensità di gioco diversa, ma la sbaglia continua a sbagliare nell’interpretazione generale. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, Pioli chiederà consapevolezza e reazione.