Milan, la leggenda Arrigo Sacchi compie 75 anni: tantissimi auguri

Nato a Fusignano l’1 aprile 1946, compie oggi 75 anni, un ex allenatore che ha fatto la storia del Milan, Arrigo Sacchi. Voluto da Silvio Berlusconi sulla panchina del Diavolo nel luglio 1987, Sacchi aprì un ciclo dove vinse tutto con i suoi “Immortali”. In totale l’ex allenatore anche di Parma e Atletico Madrid, ha guidato i rossoneri per 220 partite con 113 vittorie, 69 pareggi e 38 sconfitte. A livello di palmares, Sacchi con il Milan ha vinto: 1 campionato, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 2 Coppe Intercontinentali. Il Milan gli ha dedicato un post sui social con gli auguri, ai quali, la redazione di Milannews si unisce.

Our first #HBD today is for a true Rossonero legend: Arrigo Sacchi turns 75!



Tanti auguri a una leggenda rossonera: la guida degli Immortali, Mister Arrigo Sacchi!