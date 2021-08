Milan, la prima convocazione in Nazionale darà nuova energia a Theo

La Gazzetta dello Sport, parlando della forza della difesa rossonera, pone l'accento su Hernandez, il "più atipico dei difensori del Milan", anche se le lezioni tattiche di Pioli - sottolinea la rosea - in un anno e mezzo hanno dato frutti. Theo a Marassi è stato il peggiore in campo, mentre nel precampionato era sembrato uno dei più in forma. Ma c’è da aspettarsi che la prima convocazione con la nazionale francese regali altra energia all'ex Real.