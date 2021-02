Milan, la qualificazione agli ottavi di Europa League per allontare la critiche

Dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato (Spezia e Inter), il Milan cerca la qualificazione in Europa League contro la Stella Rossa. Dopo il 2-2 dell’andata, gli uomini di Stefano Pioli, hanno “l’obbligo” di passare il turno per allontanare le critiche subite negli ultimi giorni. Altro motivo per cui il Milan deve trovare la qualificazione agli ottavi è quello di ritrovare l’entusiasmo che ultimamente è calato a causa delle polemiche. Domani c’è il match in Europa League, ma domenica si va a Roma per affrontare la squadra di Paulo Fonseca in un match fondamentale per la corsa alla Champions League. Qualificazione, morale e scacciare i brutti pensieri, sono i 3 obiettivi del Milan per la partita contro l’Europa League.